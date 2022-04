CBF divulga fotos oficiais da conquista da Copa do Nordeste do Fortaleza

Tricolor do Pici derrotou o Sport por 1 a 0 na noite do último domingo, 3, no Castelão, e venceu o certame regional de forma invicta

A CBF divulgou nesta segunda-feira, 4, a sessão de fotos que celebra o bicampeonato da Copa do Nordeste de 2022 do Fortaleza. Com uma campanha indiscutível, o Tricolor do Pici derrotou o Sport por 1 a 0 na noite do último domingo, 3, diante de uma Arena Castelão lotada, de forma invicta. Yago Pikachu, artilheiro do Tricolor do Pici na atual temporada, foi o autor do gol que garantiu a merecida conquista.

Veja fotos oficiais do Fortaleza após conquista da Copa do Nordeste 2022:

