Transmissão ao vivo de Fortaleza x Sport pela Copa do Nordeste; ouça narração

Fortaleza e Sport-PE decidem a edição 2022 da Copa do Nordeste hoje à noite no Castelão, a partir das 18h30min. Enquanto Tricolor luta por um bicampeonato do torneio, o time pernambucano quer a quarta taça do regional.Não se pode esquecer também do prêmio de R$ 1 milhão. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.



Sobre o assunto Em coletiva, Tinga revela estar em condições para jogar contra o Sport: "100% preparado"

Vojvoda despista sobre favoritismo do Fortaleza na decisão do Nordestão: "É uma final"

Torcida do Fortaleza prepara mosaicos para a final da Copa do Nordeste

