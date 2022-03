Fortaleza vence o CRB-AL e enfrenta o Atlético-BA nas quartas da Copa do Nordeste

Tinga e Zé Welison marcaram para o Tricolor do Pici na vitória por 2 a 0. Com o resultado, a equipe finaliza a primeira fase do Nordestão na primeira colocação do Grupo A, com quatro vitórias e quatro empates

O Fortaleza finalizou a primeira fase da Copa do Nordeste com vitória diante do CRB-AL por 2 a 0, em partida realizada neste sábado, 19, no Castelão. Superior no embate, o Leão balançou as redes com Tinga na primeira etapa e Zé Welison no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor do Pici enfrenta o Atlético Alagoinhas (BA) nas quartas de final.

O JOGO — Desde os minutos iniciais, o Fortaleza teve as principais chances de abrir o placar no Castelão, com cobranças de falta e escanteio. A primeira finalização mais perigosa da equipe aconteceu logo aos 6 minutos. Após se livrar de marcação, Lucas Lima recebeu a bola no começo da grande área, mas mandou por cima do gol de Diogo Silva.

Em resposta, o CRB conseguiu ir ao ataque algumas vezes, principalmente se utilizando das laterais, mas não foi não efetivo ao finalizar na meta de Max Wallef. Com as principais chances, o Leão abriu o placar aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio de Lucas Crispim com cabeceio de Benevenuto, a bola sobrou para Tinga, que a colocou no fundo das redes.

Com o placar aberto, o Tricolor do Pici cresceu ainda mais na partida. Do outro lado do campo, o CRB pouco produzia e sofria com uma marcação defensiva pouco efetiva. Aos 32 minutos, Romarinho ainda teve chance de ampliar após receber na entrada da área, mas a bola foi para fora da meta adversária.

O segundo gol aconteceu logo no início da segunda etapa. Após chegada do Fortaleza pela direita de Diogo Silva, a zaga tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para Zé Welison, que finalizou forte da entrada da área, ampliando para o Leão aos 10 minutos.

Com a vantagem do Tricolor do Pici, o Galo da Praia foi para o tudo ao nada, mas não conseguiu ser efetivo e ultrapassar a defesa do Leão. O drama da equipe visitante ainda aumentou quando o time ficou com apenas dez jogadores em campo após Gilvan (e Juninho Capixaba, do lado do Fortaleza) ser expulso por agressão. Apesar das tentativas da equipe visitante, o Leão finalizou o embate com a vantagem.

Na próxima fase do torneio, a equipe comandada por Vojvoda enfrenta o Atlético-BA, enquanto o CRB-AL enfrenta o Ceará.

