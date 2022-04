Transmissão ao vivo de Sport x Fortaleza pela Copa do Nordeste; ouça narração

Fortaleza e Sport-PE abrem a disputa da final da Copa do Nordeste na noite desta quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena de Pernambuco. De um lado está o Leão do Pici, que quer fazer valer o favoritismo para conquistar pela segunda vez a principal competição da região Nordeste. Do outro, o Leão da Ilha, com o intuito de provar a força que possui mesmo não vivendo seu ápice, buscar um tetracampeonato, além de defender a hegemonia do Estado ao qual pertence na competição — Pernambuco tem quatro títulos do Nordestão e o Estado do Ceará apenas três. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

>> Veja as escalações de Sport x Ceará para o duelo válido pela Copa do Nordeste



Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN via YouTube:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a transmissão:





Sobre o assunto Filme do Fortaleza, "Meu Tricolor de Aço 2" estreia dia 14 de abril nos cinemas

Capixaba sobre ida da final do Nordestão: "Fortaleza está preparado para fazer um grande jogo"

Mais de 53 mil pessoas já garantiram presença em Fortaleza x Sport pela final do Nordestão

Tags