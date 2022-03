Capixaba sobre ida da final do Nordestão: "Fortaleza está preparado para fazer um grande jogo"

As equipes voltam a se enfrentar no domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da decisão da Copa do Nordeste

Fortaleza e Sport abrem a disputa da final da Copa do Nordeste na noite desta quinta-feira, 31, às 21h35min, na Arena de Pernambuco. Em entrevista pré-jogo, Juninho Capixaba falou sobre a dificuldade da partida fora de casa, mas acredita em um resultado positivo do Tricolor no primeiro duelo da decisão.

“Vamos enfrentar como toda final. Toda final é um jogo muito difícil e o primeiro jogo sendo na casa do adversário se torna um pouco mais (difícil), pela força que tem e o 12º jogador, que é a torcida. Mas creio que o nosso time está preparado para fazer um grande jogo aqui na casa do Sport e esperamos sair daqui com um resultado positivo”, destacou o atleta em entrevista divulgada pelo clube.

O ala-esquerdo ressaltou o foco da equipe no confronto decisivo e frisou a busca pelo título da competição.“Acredito que como encaramos o Náutico. A gente passou pelo jogo contra o Náutico pela concentração. Desde o primeiro minuto focados no que devíamos fazer. Acredito que em uma final de campeonato deve-se entrar com o mesmo foco e até um pouco mais para sair daqui com um resultado positivo, fazer o resultado em casa e se possível sair com o título”, pontuou.

O jogador também comentou sobre a sequência de jogos que tem recebido no time comandado por Vojvoda. “Pra mim é importante estar trabalhando com o Vojvoda, é um sistema diferente, são novas ideias. Acredito eu, que a minha carreira inteira, eu trabalhei com treinadores que não usavam linha de cinco e é um pouco diferente para mim. Mas, creio eu que eu tenho aproveitado bem, tenho conseguido sobressair de algumas formas, dando passe para gol. Mas, creio que há muito a evoluir, só com sequência que a gente consegue essa evolução”

Contratado para atuar como ala-esquerdo, Juninho Capixaba entrou em campo 10 vezes em 2022, oito pelo Nordestão e duas pelo Campeonato Cearense. O atleta cedeu uma assistência neste início de ano. Devido à ausência de Lucas Crispim, lesionado, o atleta de 24 anos deve ser o titular da posição no jogo contra o Sport.

As equipes voltam a se enfrentar no domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste.



