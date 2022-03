Filme do Fortaleza, "Meu Tricolor de Aço 2" estreia dia 14 de abril nos cinemas

A produção cinematográfica irá contar a ascensão recente do Tricolor do Pici no cenário nacional e internacional

A nova produção cinematográfica do Fortaleza, “Meu Tricolor de Aço 2 - Um Sonho que Liberta”, chegará aos cinemas a partir do dia 14 de abril. O pronunciamento foi feito pelo presidente do clube, Marcelo Paz, através das redes sociais do Leão.

O filme, que tem duração de cerca de 72 minutos, conta a ascensão recente do Fortaleza no cenário nacional e internacional, desde os bastidores da partida de abertura da Série B 2018 — pelo qual o Tricolor foi campeão posteriormente — até a conquista da vaga inédita para a Copa Libertadores de 2022.

Sobre o assunto "Meu Tricolor de Aço 2 - Um Sonho que Liberta" chega aos cinemas no fim de março

Fortaleza: saiba quais atletas do elenco campeão do Nordeste em 2019 podem conquistar o bi

Fortaleza e Sport disputam ida da final da Copa do Nordeste na Arena de Pernambuco

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes da estreia do filme, o Fortaleza terá jogos decisivos na temporada, como as finais da Copa do Nordeste diante do Sport-PE, a estreia na Libertadores diante do Colo-Colo-CHI, no dia 7 de abril, na Arena Castelão, a final do Campeonato Cearense contra o Caucaia, no dia 10, e o esperado confronto contra o River Plate-ARG, também pelo certame continental, no dia 13, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina.