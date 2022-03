Mais de 53 mil pessoas já garantiram presença em Fortaleza x Sport pela final do Nordestão

O Fortaleza divulgou, na tarde dessa quinta-feira, 31, que 53.009 torcedores já confirmaram presença para a final da Copa do Nordeste entre Fortaleza x Sport, no próximo domingo, 3. Destes, 27.524 fizeram check-ín e 25.485 compraram ingressos.

Se confirmado esse número no domingo, será o maior público da Arena Castelão, não só no ano, como também desde a reabertura do estádio após o período fechado por conta da pandemia da Covid-19.

Segundo a assessoria do Leão, os setores inferior sul, inferior norte, premium e bossa nova estão esgotados tanto para check-ins, quanto para ingressos. Os demais ingressos seguem à venda nas lojas oficiais do clube e na bilheteria virtual, com preços entre R$ 25 e R$ 90. Sócios podem fazer check-in sem custos extras.

Para ter acesso à Arena Castelão, é necessário apresentar o comprovante de vacinação com as três doses da vacina contra a Covid-19 para maiores de 18 anos. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência à data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

