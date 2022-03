Sport x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Sport e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta, 31 de março (31/03), pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco, às 21h35min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, no serviço de streaming ESPN e no canal de TV fechado, ESPN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



De um lado está o Leão do Pici, que quer fazer valer o favoritismo para conquistarpela segundavez a principal competição da região Nordeste. Do outro, o Leão da Ilha, com o intuito de provar a força que possui mesmo não vivendo seu ápice, buscar um tetracampeonato, além de defender a hegemonia do Estado ao qual pertence na competição — Pernambuco tem quatro títulos do Nordestão e o Estado do Ceará apenas três.

Quem vencer os primeiros 90 minutos da decisão terá a vantagem de jogar pelo empate no segundo duelo. Caso não haja um vencedor nesta qinta, no entanto, no Castelão será tudo ou não para ambos.

Sport x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço de streaming



ESPN: para clientes que assinaram ao canal no serviço de televisão por assinatura

Copa do Nordeste 2022 - Sport x Fortaleza

Escalação provável

Sport-PE

4-3-3 > Mailson; Ewerthon, Sabino, Thyere, Sander; W. Oliveira, Bruno Matias e Dener; Luciano Juba, Jaderson e Parraguez. Téc: Dal Pozzo

Fortaleza

3-5-2 > Max Walef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, J. Capixaba; Robson (Moisés), Kayzer. Téc: Vojvoda



Quando será Sport x Fortaleza

Hoje, quinta, 31 de março (31/03), às 21h35min (horário de Brasília)

Onde será Sport x Fortaleza

Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco

