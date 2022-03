Fortaleza ultrapassa marca de 35 mil sócios-torcedores e alcança meta do clube para 2022

O Fortaleza atingiu a marca de 35 mil sócios-torcedores nesta terça-feira, 29, e segue alavancando o número de associados. Com isso, o clube alcançou a meta da diretoria no programa de filiação para esta temporada.

O Tricolor do Pici projeta uma arrecadação de cerca de R$ 18,7 milhões em 2022, valor que representa quase o dobro da receita registrada em 2021. No ano passado, o Leão faturou pouco mais de R$ 10 milhões com a modalidade.

Desde que o retorno do público aos estádios, em outubro de 2021, o número de associados do Tricolor voltou a crescer. Até o início da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici tinha cerca de 13 mil sócio-torcedores. Desde então, são mais de 22 mil novas adesões. O programa continua em ascensão em 2022, ano que será histórico devido a participação inédita do clube na Copa Libertadores da América.

Em 2019, o Leão chegou a totalizar 30.201 sócios-torcedores. O número, porém, caiu drasticamente durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, com a paralisação dos campeonatos e o veto à presença de torcidas nas arenas.

O número é atualizado em tempo real e divulgado pelo clube por meio do site www.sociofortaleza.com.br. No mesmo endereço eletrônico o torcedor pode realizar a adesão dos planos disponíveis. A assinatura também pode ser realizada em uma das lojas Leão 1918. Até a tarde desta terça-feira, 29, são 35.106 sócios-torcedores ativos.



