Vojvoda enaltece dedicação do Fortaleza diante do Náutico e explica ausência de Moisés

O comandante do Tricolor do Pici comentou em entrevista coletiva após o triunfo do escrete vermelho-azul-e-branco diante do Náutico, pela semifinal da Copa do Nordeste

Após a vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Náutico neste sábado, 26, na Arena Castelão, que consolidou a classificação da equipe cearense à final da Copa do Nordeste, o treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o triunfo e também as alterações que tem promovido nas formações do setor de ataque.

“O time fez uma partida inteligente, de muito esforço físico, diante de um adversário que também propôs a sua ideia de jogo. No segundo tempo acho que tivemos situações para aumentar o resultado. Perdemos um pênalti e erramos várias situações que iriam tranquilizar a partida. É difícil jogar esse tipo de partida e o time conseguiu avançar para a final”, analisou.

Sobre o assunto Fortaleza confirma favoritismo, vence o Náutico por 2 a 0 e avança à final do Nordestão

Fortaleza registra maior público da Arena Castelão em 2022

Robson dedica gol aos companheiros de time e projeta final do Fortaleza na Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na formatação utilizada diante do Náutico, o treinador Vojvoda optou por não entrar em campo com Moisés entre os titulares e, em nenhum momento da partida, colocou o atacante para atuar. Segundo o comandante, foi uma opção pessoal dele diante do cenário da partida. “Somente escolha. Eu escolhi Romarinho, que também é um jogador que joga pelos lados”, explicou.

“Temos variantes no setor de ataque, todos juntos não podem jogar. Temos sete atacantes e eu tenho que escolher, decidir a escalação, seguindo características próprias que o time necessita em determinadas partidas. Vamos ter muitos jogos, e iremos precisar de todos eles”, completou.