Fortaleza x Náutico ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Náutico se enfrentam hoje, sábado, 26 de março (26/03), pela semifinal da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, no canal de TV fechado, ESPN, na rede social TikTok, e nos serviços de streaming Nordeste FC e STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com o volante Ronald, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não deve contar com Lucas Crispim, que trata edema na coxa esquerda, e tem Marcelo Benevenuto como um ponto de interrogação. O jogador deixou o gramado machucado no jogo passado, mas já treinou com bola e não está descartado do time titular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em compensação, Juninho Capixaba está novamente à disposição e deve substituir Crispim. Quem também pode pintar entre os relacionados é o argentino Valentín Depietri, que está há um bom tempo em transição.



No Náutico, Conceição terá como baixas para o duelo o volante Richard Franco, expulso no jogo anterior, e o meia Djavan, que completou a sequência de três cartões amarelos. Além deles, o atacante Kieza e o zagueiro João Paulo estão sob os cuidados do departamento médico há algum tempo. Em contrapartida, Rhaldney está novamente à disposição e deve formar dupla com Ralph na volância.

Fortaleza x Náutico ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



TikTok: rede social

Nordeste FC e STAR+: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x Náutico

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2 > Max Walef; Tinga, Banavenuto (Ceballos), Titi; Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, J. Capixaba; Moisés, Kayzer (Romero). Téc: Vojvoda

Náutico

4-3-3 > Lucas Perri, Hereda, Carlão e Wellington (Camutanga), Junior Tavares; Rhaldney, Ralph, Jean Carlos; Robinho, Leandro Carvalho (Leo Passos) e Evandro. Téc: Felipe Conceição



Quando será Fortaleza x Náutico

Hoje, sábado, 26 de março (26/03), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Náutico

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Tags