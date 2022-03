Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 26 de março (26/03), pelas semifinais do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de pay-per-view Premiere, no Youtube do Paulistão e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O duelo coloca frente a frente a equipe com a melhor campanha geral da competição e a que tem a menor pontuação dentre as quatro semifinalistas. O Palmeiras tem o direito assegurado de decidir as partidas eliminatórias em sua casa.

O vencedor do confronto deste sábado terá pela frente o time que avançar na outra semifinal, que será disputada entre São Paulo e Corinthians. O jogo acontece no Morumbi, às 16h do domingo. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Paulistão: no canal do Youtube

Campeonato Paulista 2022 - Palmeiras x RB Bragantino

Escalação provável

Palmeiras

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadson, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Bruno Tubarão e Ytalo.

Quando será Palmeiras x RB Bragantino

Hoje, sábado, 26 de março (26/03), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x RB Bragantino

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

