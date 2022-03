Ypiranga x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ypiranga e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 26 de março (26/03), pela final do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, no canal de TV fechado, SporTV e no pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Os comandados de Roger Machado têm a chance de ir em busca do pentacampeonato e conquistarem o primeiro título sob o comando do técnico. Para o duelo, dois desfalques são certos para o Tricolor: Ferreirinha, expulso na semifinal, e Villasanti, convocado pela seleção paraguaia para a data Fifa.

Já pelo lado do Ypiranga, é a primeira vez que os comandados de Luizinho Vieira disputam uma final do campeonato. Para o duelo, o elenco não conta com Matheus Pusto, expulso diante do Brasil de Pelotas na fase anterior.

Para chegar à final, o clube terminou na liderança da primeira fase com 21 pontos, mesma somatória de seu adversário. Em 13 jogos, a equipe conquistou sete vitórias, três empates e três derrotas, além de marcar 20 gols e ter sofrido dez. (Com Gazeta Esportiva)

Ypiranga x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2022 - Ypiranga x Grêmio

Escalação provável

Ypiranga

Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego; Lorran, Lucas Falcão, Cesinha e Marcelinho; Erick e Hugo Almeida.

Grêmio

Brenno; Rodrigues (Matheus Sarará), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Fernando Henrique), Lucas Silva e Bitello; Campaz, Elias e Diego Souza.

Quando será Ypiranga x Grêmio

Hoje, sábado, 26 de março (26/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Ypiranga x Grêmio

Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul

