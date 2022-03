Athletic x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletic e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 26 de março (26/03), pelas semifinais do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta, na Globo, no canal de TV fechado, SporTV e no pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No primeiro confronto, a Raposa venceu por 2 a 0, com gols de Eduardo Brock e Edu, e agora joga com a vantagem. O mando do jogo de volta é do Athletic, mas a diretoria do clube de São João del Rey optou por levar a partida para a capital do estado.

Para o duelo deste sábado, o técnico Paulo Pezzolano teve todo o grupo à disposição, com exceção do goleiro Gabriel Brazão, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. Quem avançar para a final enfrenta o vencedor de Atlético-MG e Caldense. No jogo de ida, o Galo saiu na frente ao vencer por 2 a 0. (Com Gazeta Esportiva)

Athletic x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura



Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2022 - Athletic x Cruzeiro

Escalação provável

Athletic

Pedro Rocha; Wallison Silva, Danilo, Sidimar e Vinícius Silva; Emerson, Willian Mococa e Kadu; Michael Paulista, Nathan e Rafhael Lucas.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Rômulo, Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Rafael Santos; Willian Oliveira, João Paulo, Fernando Canesin; Waguininho, Vitor Roque e Edu.

Quando será Athletic x Cruzeiro

Hoje, sábado, 26 de março (26/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletic x Cruzeiro

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

