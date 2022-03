Conheça os grupos da Libertadores 2022

As oito chaves foram definidas por sorteio. Quatro brasileiros são cabeças-de-chave. O Fortaleza está no Grupo F.

A fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022 está definida. Em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira, 25, a Conmebol formou as oito chaves, cada uma com quatro times. O Fortaleza, único representante cearense e do Nordeste na competição, caiu no Grupo F, que tem o River Plate como cabeça-de-chave.

Quantos aos demais times brasileiros presentes no torneio, quatro são cabeças-de-chave. O Palmeiras no Grupo A, o Athletico-PR no grupo B, o Atlético-MG no grupo D e o Flamengo no Grupo H. O América-MG, que se classificou na Pré-Libertadores, caiu no mesmo grupo do Galo.

Na primeira fase da Libertadores, os times se enfrentam dentro de cada grupo em jogos de ida e volta. Líder e vice-líder avançam para as oitavas de final, enquanto os oito times que ficarem em terceiro lugar vão disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A fase de grupos começa entre os dias 6 e 8 de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira abaixo todos os grupos da Libertadores 2022:

Grupo A - Palmeiras, Emelec-EQU, D. Táchira-VEN, I. Petrolero-BOL

Grupo B - Athletico-PR, Libertad-PAR, Caracas-VEN, The Strongest-BOL

Grupo C - Nacional-URU, Vélez Sarsfield-ARG, RB Bragantino, Estudiantes-ARG

Grupo D - Atlético-MG, I. Del Valle-EQU, Tolima-COL, América-MG

Grupo E - Boca Juniors-ARG, Corinthians, D. Cali-COL, Always Ready-BOL

Grupo F - River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI, Alianza Lima-PER, Fortaleza

Grupo G - Peñarol, Cerro Porteño-PAR, Colón-ARG, Olimpia-PAR

Grupo H - Flamengo, U. Católica-CHI, Sporting Cristal-PER, Talleres-ARG



Tags