Abrir a torcida com cajado? Por que Moisés, do Fortaleza, não quis fazer comemoração

Homônimo do personagem bíblico, o atleta recebeu pedidos de torcedores para que comemorasse os gols com uma referência ao episódio em que o profeta abre o Mar Vermelho com um cajado

O atacante Moisés, do Fortaleza, foi entrevistado no FutCast com transmissão ao vivo no canal do O POVO no Youtube, na manhã desta quinta-feira, 24. Jogador com mais participações em gols do elenco do Tricolor em 2022, ele já caiu nas graças da torcida. Homônimo do personagem bíblico, o atleta recebeu pedidos de torcedores para que comemorasse os gols com uma referência ao episódio em que o profeta abre o Mar Vermelho com um cajado.

Entretanto, o atacante explicou que por causa da religião preferiu não fazer.

"Já me marcaram em muita publicação. Já está todo mundo sabendo, a galera da TUF (Torcida Uniformizada do Fortaleza). Mas como sou evangélico, eu fico com receio de estar zombando. Se fizer, eu sei que alguns vão apoiar e quem é da parte do evangélico vai criticar. Vão ficar dois lados. Eu prefiro estar acreditando em Deus e respeitar. Estava tudo combinado, mas eu não sinto no coração para fazer isso", contou ele.

O camisa 21 detalhou no FutCast o início tardio no futebol. Moisés só se tornou jogador profissional em 2019. Até 2018, quando tinha 21 anos, ele jogava na várzea e não fazia questão de deixar o futebol amador. O atacante contou ainda sobre a expectativa de jogar a Libertadores pelo Fortaleza, o gol marcado no Clássico-Rei e as orientações táticas do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Veja a entrevista na íntegra:

