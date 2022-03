Fortaleza x Náutico: parcial de ingressos aponta mais de 22 mil torcedores garantidos

Fortaleza e Náutico se enfrentam neste sábado, 26, às 17h45min, no Castelão, valendo vaga para a final da Copa do Nordeste

O Fortaleza anunciou na tarde desta sexta-feira, 25, a parcial de ingressos para o duelo decisivo contra o Náutico, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Até o momento, 22.945 torcedores estão garantidos para a partida, que será realizada neste sábado, 26, às 17h45min, no Castelão.

Conforme o clube, 17.207 torcedores realizaram check-in para o jogo. Mais 5.738 ingressos foram vendidos. O Tricolor vive a expectativa de superar a própria marca de maior público no Castelão em 2022, quando levou 24.503 pessoas para acompanhar o clássico contra o Ferroviário pela semifinal do Campeonato Cearense.

O check-in para o confronto contra o Náutico foi aberto na quinta-feira, 24. Os ingressos estão disponíveis nas lojas físicas do clube e no site Bilheteria Virtual com preço promocional para mulher, que paga meia-entrada.

Para acompanhar o jogo no Castelão é preciso apresentar o passaporte vacinal com as três doses contra a Covid-19. A exigência é válida para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

Valores dos ingressos:

Superior Central: R$ 40,00 / R$ 20,00

Superior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Inferior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Bossa Nova: R$ 80,00 / R$ 40,00

Especial: R$ 100,00 / R$ 50,00

Premium: R$ 150,00 / R$ 75,00

Superior Norte (Visitante): R$ 30,00 / R$ 15,00