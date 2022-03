Confira a campanha do Náutico, rival do Fortaleza nas semis da Copa do Nordeste

Leão e Timbu se enfrentam neste sábado, 26, às 17h45min, no Castelão, pelas semifinais do Nordestão

Rival do Fortaleza nas semifinais da Copa do Nordeste, o Náutico chega ao Castelão neste sábado, 26, com 55,5% de aproveitamento no torneio. Ao todo, nos nove jogos que disputou, a equipe somou quatro vitórias, três empates e duas derrotas, com 15 gols marcados e nove tomados.

O Alvirrubro de Pernambuco chegou na semifinal após vencer o Botafogo-PB nos pênaltis na etapa anterior da competição. No tempo regulamentar, as equipes empataram em 1 a 1 no Almeidão, na Paraíba.





Na primeira fase, o Náutico somou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas e finalizou a etapa na 3ª colocação do grupo B. Ao todo, foram 14 gols feitos e oito vazados.

Durante a primeira parte da competição, o Timbu chegou a enfrentar o Fortaleza, quando as equipes empataram em 2 a 2.O jogo foi disputado nos Aflitos. Do lado mandante, o Náutico marcou com Jean Carlos e Eduardo, enquanto o Fortaleza balançou as redes nas duas ocasiões com Yago Pikachu.

