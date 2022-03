Zé Welison, do Fortaleza, projeta duelo contra Atlético-BA e fala em "jogo traiçoeiro"

O rival do Tricolor está invicto há oito partidas. Apesar do favoritismo do clube do Pici no confronto, o volante do Leão pediu atenção contra os baianos e ressaltou a dificuldade do embate

O volante Zé Welison estreou pelo Fortaleza com direito a golaço na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O resultado confirmou a classificação do Leão para o mata-mata como líder do grupo A. O próximo adversário nas quartas de final é o Atlético-BA, quarto colocado na chave, em duelo marcado para esta terça-feira, 21.

O rival do Tricolor está invicto há oito partidas. Apesar do favoritismo do clube do Pici no confronto, o volante do Leão pediu atenção contra os baianos e ressaltou a dificuldade do embate.

"É uma equipe que o professor tem passado algumas situações para cada um de nós. É um jogo traiçoeiro, que exige muita concentração, dedicação, pés nos chão. A gente vem de uma sequência de vitórias, mas não podemos sentar em cima dos resultados. Vamos entrar firmes para conseguir o objetivo de passar para a próxima fase", afirmou o jogador.

O volante espera por uma estratégia mais defensiva do adversário, o que eleva o nível de dificuldade da partida. "Temos que procurar trabalhar no erro do adversário. É uma partida decisiva. Quem errar menos pode sair com o resultado positivo. Vamos tentar caprichar na parte ofensiva."



Sobre o gol na estreia, o atleta ressaltou o apoio total recebido desde que chegou ao clube. "Foi bacana para mim. Fico muito feliz de ajudar no que ele pediu no dia a dia. Isso faz parte daquilo que você no dia a dia dos companheiros, da comissão técnica e de todos que fazem parte do staff do clube", comentou.

"Eleva o nosso nível de confiança. É muito importante o atleta. Chegar (ao clube) e ainda mais fazer uma boa estreia com gol, facilita muito", completou.

