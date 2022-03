Vetado por lesão muscular, Lucas Crispim desfalca Fortaleza diante do Atlético-BA

Com desconforto muscular, ala esquerdo será baixa do Leão do Pici nas quartas de final da Copa do Nordeste, nesta terça-feira, 22, na Arena Castelão

O Fortaleza sofreu uma baixa importante para o duelo diante do Atlético-BA, nesta terça-feira, 22, às 21h35min, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste: o ala esquerdo Lucas Crispim sentiu desconforto muscular e foi vetado do confronto pelo departamento médico. A informação foi divulgada pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

Peça ofensiva importante do time de Juan Pablo Vojvoda, o meio-campista é titular absoluto pelo lado do campo e já disputou 11 partidas na atual temporada, com duas assistências para gols distribuídas. O camisa 10 acusou desgaste muscular no decorrer da vitória por 2 a 0 sobre o CRB-AL, no último sábado, 19, e foi substituído no segundo tempo.

A condição clínica do ala é analisada pelo departamento médico para evitar que a lesão se agrave e que o atleta esteja novamente à disposição da comissão técnica o quanto antes — especialmente em caso de classificação para a próxima fase do Nordestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Opção imediata para a posição, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba também é desfalque para o duelo contra o time baiano em razão da expulsão diante do Galo da Pajuçara. Vojvoda, portanto, terá de encontrar nova alternativa para preencher o setor.

Tags