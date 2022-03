Fortaleza tenta manter invencibilidade nas quartas de final da atual Copa do Nordeste

O Fortaleza entra em campo contra o Atlético-BA nesta terça-feira, 22, para defender uma marca na Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici nunca foi eliminado na fase de quartas de final do atual formato do torneio, que teve início em 2019. O jogo está previsto para iniciar às 21h35, na Arena Castelão.

Desde a alteração do formato da competição para dois grupos com oito times e confrontos em jogo único nas quartas e semifinais, o Fortaleza além de ter sido o primeiro colocado do grupo em todas as edições a partir daquele ano, também nunca foi desclassificado nas quartas de final. Até então foram três disputas e 100% de aproveitamento na classificação.

Sobre o assunto Vojvoda pontua evolução do Fortaleza após vitória diante do CRB

Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o Atlético-BA

Volante do Fortaleza conquista título sul-americano pela seleção feminina sub-17

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro ano do novo modelo de disputa, o Tricolor bateu o Vitória-BA por 4 a 0, em campanha que culminaria no título inédito da Copa do Nordeste. Já em 2020, a equipe superou o Sport nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. Na última edição, o Leão venceu o CSA por 2 a 1.

Ainda sem perder na temporada, o Fortaleza aposta no fator casa para avançar às semifinais da competição. Com 17 gols em oito jogos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda tem o melhor ataque do torneio, enquanto o Atlético-BA, junto ao Náutico, possui a pior defesa entre os oito clubes classificados, com oito gols sofridos.

Tags