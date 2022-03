Volante do Fortaleza conquista título sul-americano pela seleção feminina sub-17

O Brasil foi campeão do Sul-Americano Feminino Sub-17 neste domingo, 20, e dentre as atletas que defenderam a amarelinha no torneio está a volante Rebeca Costa, do Fortaleza. Natural de Pintoretama, a atleta de 16 anos das Leoas participou de cinco das sete partidas da seleção na competição, chegando a marcar um gol.

Ela foi a primeira jogadora da história do Tricolor do Pici a participar de uma partida internacional quando, em 2021, passou a ser chamada para defender o país dentro de campo. De lá para cá, ela acumula convocações. Com as Leoas, Rebeca disputou o Brasileirão Série A2, o Campeonato Cearense — em que foi vice-campeã — e o Brasileirão Sub-18.

O Brasil se tornou campeão do Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino após vencer a Colômbia em 1 a 0, com gol de Rhaissa no segundo tempo.

