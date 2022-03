Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra o Atlético-BA

Tricolor do Pici divulgou preços promocionais de entradas para mulheres e crianças. Duelo válido pelas quartas do Nordestão ocorre neste terça, 22

O Fortaleza liberou neste domingo, 20, o check-in para o duelo diante do Atlético-BA. O clube também iniciou no dia de hoje a venda dos ingressos para o jogo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste e ocorre nesta terça-feira, 22, às 21h35min, no Castelão.

Os sócios que quiserem garantir um lugar no estádio devem confirmar a presença por meio do site sociofortaleza.com.br. Já os torcedores interessados em comprar ingressos podem ir em lojas físicas do clube ou entrar na Bilheteria Virtual.

A entrada no setor superior central está custando R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, enquanto a superior sul sai por R$ 30 e R$ 15. Setores Bossa Nova e Premium custam R$ 70 e R$ 150 a inteira respectivamente. Torcidas visitantes podem adquirir entradas por R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, com acesso somente para o setor superior norte.

Para mulheres e crianças de ambas as torcidas, o clube anunciou promoção no valor do ingresso. Setores Sul, Central e Norte saem por R$ 10, entradas para a Premium custam R$ 30 e Bossa Nova valem R$ 20.

Vacinação contra Covid-19 para adentrar ao estádio

Para o embate, embora já esteja liberada a não utilização de máscaras, deve se ter a comprovação das três doses da vacina para quem tem mais de 18 anos. Crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos devem ter duas doses da vacina, enquanto menores de 12 não precisam apresentar o comprovante.

