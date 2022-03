Fortaleza enfrenta o Atlético-BA valendo vaga para a semifinal da Copa do Nordeste

Em busca do bi na competição, o Tricolor terá a vantagem de jogar em casa com o apoio do torcedor por registrar melhor campanha do que o rival, que terminou em quarto lugar na etapa inicial do torneio

Depois de passar invicto e líder da chave A na fase de grupos, o Fortaleza entra em campo nesta terça-feira, 22, às 21h35min, para encarar o Atlético-BA no Castelão pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em busca do bi na competição, o Tricolor terá a vantagem de jogar em casa com o apoio do torcedor por registrar melhor campanha do que o rival, que terminou em quarto lugar na etapa inicial do torneio.

Conforme o regulamento do certame regional, as quartas de final serão disputadas em jogos únicos. Desta forma, o vencedor no tempo regulamentar avança na Lampions League. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A novidade é a presença do VAR, que passa a ser usado em todo o mata-mata.

O Leão é franco favorito no embate contra os baianos. O clube cearense ostenta a superioridade no âmbito de estrutura, investimento e elenco. O time do Pici tem pela frente em 2022 os principais torneios do continente: a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Em meio à temporada histórica, a diretoria tricolor abriu os cofres na montagem do grupo de jogadores para este ano, com direito a altas quantias nas transações envolvendo Renato Kayzer (R$ 6 milhões), Moisés (R$ 3,04 milhões), Marcelo Benevenuto (4,5 milhões) e Silvio Romero (R$ 820 mil por empréstimo de um ano).

Para se entender a distância de investimento entre os clubes, a folha salarial do elenco do Atlético-BA (R$ 200 mil) representa apenas 5% da despesa mensal com o grupo de jogadores do Fortaleza (cerca de R$ 4 milhões). O Carcará disputará em 2022 a Série D do Campeonato Brasileiro.

Apesar de investimentos modestos e jogadores pouco conhecidos no cenário nacional, o clube de Alagoinhas tem surpreendido nas últimas temporadas e merece respeito. O time é o atual campeão baiano e está classificado para a semifinal do Estadual 2022, desbancando as duas principais equipes da região, Bahia e Vitória.

Estreante na Copa do Nordeste, o Atlético-BA somou três vitórias, entre elas sobre o Bahia, dois empates e três derrotas na fase de grupos. Os 11 pontos conquistados foram suficientes para a equipe avançar para as quartas de final.

O principal destaque do Carcará é o meia-atacante Miller, camisa 10 e artilheiro do time com cinco gols. Outro atleta importante é o volante Dionísio, responsável pela transição em velocidade. Os dois, inclusive, vão defender o Vitória na Série C após o término da Copa do Nordeste e do Baianão.

O Fortaleza chega para o mata-mata respaldado com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Ceará, somando quatro vitórias e três empates. Para enfrentar os baianos, Vojvoda pode fazer até quatro mudanças no time titular que encarou o CRB.

No ataque, Moisés deve voltar à equipe principal ao lado de Romero ou Robson. Na zaga, Titi retorna no lugar de Ceballos. Na volância fica a dúvida se o treinador dará sequência para Zé Welison, que estreou com golaço diante do CRB, ou resgata Matheus Jussa.

Desde 2019, quando conquistou o Nordestão pela primeira vez, o Tricolor alcança a semifinal em todas as edições. Em 2020 e 2021, o Leão foi eliminado para Ceará e Bahia, que terminaram como os campeões.

Ficha técnica: Fortaleza x Atlético-BA

Prováveis escalações:

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi (Ceballos); Pikachu, Zé Welison (Jussa), Ronaldo, Lucas Lima e Crispim; Romero (Robson) e Moisés. Téc: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-BA

4-3-3: Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer e Matheus; Lucas, Leandro Sobral e Dionísio; Jerry, Miller e Thiaguinho. Téc: Agnaldo Liz

Data: 22/3/2022

Horário: 21h35min

Local: Castelão-CE

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior-SE

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira-SE e Ailton Farias da Silva-SE

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

Transmissão: Nordeste FC, SBT, TikTok e Rádio O POVO CBN

