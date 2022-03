Copa do Nordeste: Ceará x CRB e Fortaleza x Atlético-BA nas quartas de final

A primeira fase da Copa do Nordeste 2022 foi encerrada neste sábado, com oito partidas disputadas na região. Ceará e Fortaleza venceram seus jogos - respectivamente contra Campinense e CRB - mantiveram as lideranças dos grupos e já conhecem os seus adversários nas quartas de final, que ocorrem na semana que vem.



O Alvinegro, primeiro colocado no Grupo B com 18 pontos e melhor campanha entre todos os times do torneio, encara o CRB no Castelão, jogo único. O time alagoano ficou na quarta colocação, com 14 pontos, também no Grupo B.

Sobre o assunto Fortaleza vence o CRB-AL e enfrenta o Atlético-BA nas quartas da Copa do Nordeste

Ceará derrota o Campinense por 1 a 0 e garante a melhor campanha geral do Nordestão

Já o Fortaleza, primeiro colocado no Grupo A com 16 pontos, recebe, também no Castelão, o Atlético de Alagoinhas, jogo único. O time baiano terminou em quarto do Grupo A com 11 pontos.

Os outros jogos das quartas de final: CSA x Sport, em Maceió e Botafogo-PB x Náutico, em João Pessoa.

O vencedor de Fortaleza x Atlético-BA encara na semifinal o vencedor de Botafogo-PB x Náutico. Já o vencedor de Ceará x CRB encara na semifinal quem passar de CSA x Sport, também em jogos únicos.

Resultados da oitava e última rodada:

Fortaleza 2-0 CRB

Campinense 0-1 Ceará

Sergipe 1-3 Bahia

Atlético-BA 0-0 Sousa

CSA 3-0 Altos

Globo 0-2 Náutico

Sport 3-0 Floresta

Sampaio Corrêa 0-2 Botafogo-PB