Fortaleza venceu os últimos três jogos que fez contra o CRB

Próximo adversário do Fortaleza, o CRB perdeu os últimos três jogos que fez diante do Tricolor do Pici. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com ambas já classificadas, mas lutando para garantir o primeiro lugar de seus grupos.

A última vez que o Leão perdeu para o Galo foi em 2018, quando ainda estava na Série B. Na ocasião, a equipe alagoana venceu o duelo por 2 a 1. Desde esse duelo, os times só voltaram a se encontrar no ano passado, em três oportunidades, com o Fortaleza vencendo todas.

Sobre o assunto Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o CRB e lança promoção às mulheres e crianças

CBF define arbitragem dos jogos dos cearenses na última rodada do Nordestão

Com prazo de inscrições no fim, Fortaleza não deve ter reforços para mata-mata do Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo que abriu essa série de invencibilidade Tricolor contra os alagoanos foi na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2021, em que o Leão venceu por 1 a 0 com gol do Bruno Melo. As equipes voltaram a se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil, e os cearenses levaram a melhor novamente, com dois triunfos por 2 a 1 e 1 a 0.

No recorte dos últimos dez jogos, são seis vitórias do Fortaleza, três do CRB e um único empate. Pelo Nordestão, desde que a competição ficou sob a tutela da CBF, o único jogo entre os dois foi o que ocorreu no ano passado.

Tags