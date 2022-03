Fortaleza contrata volante do Ferroviário por empréstimo

O Tricolor do Pici acertou a contratação do volante Dudu junto ao Ferroviário

O Fortaleza acertou a contratação do volante Dudu. O atleta, que pertence ao Ferroviário, chega ao Pici por empréstimo até o final de 2022 com opção de compra. O anúncio foi feito pelo Tubarão da Barra em nota oficial nesta terça-feira, 15.

O atleta foi contratado pelo Ferrão em 2021. O jogador se destacou no Ação-MT, quando o clube conseguiu classificação para as semifinais do Estadual. Dudu tem passagens por Santos-SP, Athletico Paranaense-PR, PSTC-PR, Tupã-SP e Ação-MT.

O Tricolor do Pici confirmou o acerto por meio de comunicado oficial. O clube informou que o atleta já está incorporado ao grupo. O volante de 22 anos integrará a equipe sub-23 do Leão que disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Em 2021, o clube foi eliminado na semifinal do torneio.

Na atual temporada, Dudu participou de 15 jogos e foi titular absoluto da equipe coral. Ao todo, realizou 33 jogos pelo Tubarão da Barra e tem contrato até o dezembro de 2023.

Confira nota oficial do Ferroviário

O Ferroviário, através de seu departamento de futebol, anuncia sobre o empréstimo do volante Dudu a equipe do Fortaleza. O atleta estará emprestado à equipe até o final da temporada. O Tubarão da Barra agradece ao atleta pela dedicação em atuar com a camisa coral e deseja sucesso na nova etapa profissional.



