Caucaia segura empate com Iguatu e é o primeiro finalista do Cearense 2022

O Campeonato Cearense já tem o seu primeiro finalista definido. O Caucaia enfrentou o Iguatu neste sábado, 12, podendo perder até por um gol de diferença para assegurar a classificação para a decisão. Empatou por 1 a 1 e disputará uma final inédita.

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, a Raposa Metropolitana ainda saiu na frente, com Yuri Tanque. O Azulão ainda tentou uma reação ao empatar com Otacílio Neto, no segundo tempo, mas não foi o suficiente para o time do centro-sul cearense, que se despede da competição com sua melhor participação na história.

Com o resultado, o Caucaia coroa uma excelente campanha e chega à decisão de forma invicta. Será a primeira final estadual da Raposa Metropolitana, que surgiu em 2004 e tinha como melhor colocação um sexto lugar em 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora o Caucaia espera seu adversário na final do duelo entre Fortaleza x Ferroviário, que decidem vaga na Arena Castelão.

O jogo

Com chuvas recentes na região, o gramado do Morenão estava bem prejudicado e era até possível visualizar algumas poças, o que acabou atrapalhando a dinâmica das duas equipes.

Precisando do resultado, o Iguatu que começou a tomar a iniciativa das ações, mas tinha dificuldade em transformar essa superioridade em chances claras. Nas duas melhores oportunidades, teve o lance parado por impedimento.

Já o Caucaia esperou mais no seu campo e buscava agredir nos contra ataques, mas também não conseguiu gerar perigo. O time muitas vezes acabou se precipitando e tentando chutes de fora da área que passavam longe da meta adversária.

O jogo seguiu nesse ritmo até os 37 minutos, quando o árbitro pegou um toque de mão do zagueiro Marcondi, do Iguatu, dentro da área, e assinalou pênalti. Yuri Tanque foi para a cobrança e colocou bola de um lado e goleiro do outro, abrindo o placar para a Raposa Metropolitana e ampliando o placar agregado para 3 a 0.

Com o gol do Caucaia, o Azulão aumentou a pressão e teve grande chance de empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 45, a bola sobrou livre na área para Otacílio, que encheu o pé e acertou o travessão.

O Iguatu voltou para o segundo tempo com uma postura bem mais agressiva. A torcida empurrava o time com gritos de "eu acredito", e já aos sete minutos, veio a resposta dentro de campo. Após boa jogada pela direita, França cabeceou para grande defesa do goleiro Célio, mas no rebote, Otacílio Neto empatou o jogo para a equipe mandante.

Depois do empate, o jogo virou um ataque contra defesa, e o Iguatu até teve algumas boas chances, mas o Caucaia conseguiu administrar bem o resultado sem sofrer muito e garantir a classificação histórica para a final estadual.

Tags