Max Walef revela que recusou proposta para deixar o Fortaleza: "Continuei treinando como se fosse titular"

O goleiro do Fortaleza, Max Walef, participou nesta sexta-feira, 11, do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Na entrevista, o arqueiro tricolor revelou que recebeu proposta para o deixar o clube, mas o técnico Vojvoda o convenceu a permanecer no Pici.

“Ano passado, eu tive conversa muito boa com ele. Algumas situações que apareceram pra mim, cheguei nele, conversei. A gente se acertou e se alinhou. Foi algo que ele conheceu um pouco de mim e eu conheci um pouco dele também. Foi importante essa conversa”, destaca.

O atleta disse que recebeu proposta do Náutico-PE, em 2021, quando era terceiro goleiro no Leão. “Tiveram situações no meio da Série B. O Chamusca queria que eu fosse pra lá, para o Náutico. Era uma situação boa pra mim. Estava como terceiro goleiro. Cheguei, conversei com o professor, nós nos alinhamos. Ele mostrou o que pensava de mim, não só do momento, mas também pra frente. Foi algo que aceitei numa boa. Ele também me ouviu. Respeitei a decisão dele”, pontuou.

“Continuei trabalhando como se fosse o titular. Sempre treinei como se fosse o titular. Nunca abaixei a cabeça por mais que fosse terceiro ou quarto goleiro. Sempre treinei bem”, complementa.

Cria da base do Fortaleza, o jogador de 28 anos passou 12 deles dentro do clube. Em 2022, o arqueiro assumiu a titularidade da meta tricolor e já disputou cinco partidas. Em anos anteriores, o número máximo de jogos que ele atuou com o time principal, em uma única temporada, foi cinco.

Assista à entrevista completa do goleiro Max Walef, do Fortaleza:





