Fortaleza entende que julgamento marcado para esta sexta-feira no TJDF vai contra decisão do STJD

Na pauta do Pleno está a ação movida por Maracanã e Icasa para exclusão do Crato ou refazimento de partidas. Tricolor defende que a liminar concedida pela instância superior garante a manutenção das partidas do campeonato como eles se encontram

O Fortaleza espera que o julgamento do processo em que Maracanã e Icasa pedem a exclusão do Crato do Campeonato Cearense ou mesmo o refazimento de partidas com evidências de manipulação ou comprovadamente manipuladas seja retirado da pauta do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE), na sessão desta sexta-feira, 11.



O departamento jurídico do Tricolor entende que a decisão do STJD, emitida na última segunda-feira, 7, impede o julgamento do processo. Em nota enviada ao O POVO, o Fortaleza afirma que a liminar do auditor relator Felipe Bevilacqua “é clara no sentido de que fica sem efeito a integralidade do despacho do presidente do TJDF-CE, de modo que, caso o julgamento de mérito seja realizado na data de amanhã (sexta-feira), haverá violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, bem como haverá desrespeito patente a decisão expressa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por parte do TJDF-CE”.

Da decisão emitida pelo STJD, os advogados do Fortaleza destacaram a parte em que se afirma que o efeito suspensivo deferido torna “sem efeito integralmente a R. Decisão atacada, mantendo a realização das partidas da forma como se encontram no calendário do Campeonato Cearense 2022, até o julgamento final desta Corte”. Na interpretação do clube, portanto, qualquer ato tomado no julgamento que interfira nas partidas do certame está desautorizado pelo STJD.

Diante disso, o Fortaleza diz esperar que o processo saia de pauta por representar contrariedade à decisão liminar do STJD.

Em resposta a uma consulta do TJDF-CE, nesta quinta-feira, 10, porém, o auditor Felipe Bevilacqua escreveu que “a presente decisão, tal como lançada em sede estadual, é de caráter precária (liminar), não tendo relação com o mérito”. No mesmo documento, o relator indeferiu os pedidos de Maracanã e Icasa para reconsiderar a paralisação do Campeonato Cearense.

Diante da resposta obtida, o tribunal local garantiu a manutenção do julgamento do processo 829/2022 para às 14 horas desta sexta-feira, na sede do órgão, situada na Federação Cearense de Futebol.

Confira a nota do Fortaleza na íntegra:

Em resposta à reportagem publicada pelo jornal O Povo, o Fortaleza Esporte Clube esclarece que permanece o entendimento de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol impede o julgamento do processo nº 829/2022.

A decisão é clara no sentido de que fica sem efeito a INTEGRALIDADE do despacho do presidente do TJD-CE, de modo que, caso o julgamento de mérito seja realizado na data de amanhã, haverá violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, bem como haverá desrespeito patente a decisão expressa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por parte do TJD-CE.

Deste modo, confiando na imparcialidade do TJDF/CE, o Fortaleza Esporte Clube aguarda, com serenidade a retirada de pauta do referido processo, supostamente a ser apreciado na data de amanhã, 11/03, por representar ato de absoluta contrariedade à decisão liminar exarada pelo STJD.

