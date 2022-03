Jussa minimiza queda de desempenho do Fortaleza e projeta jogo difícil contra Ferroviário

Volante tricolor aponta sequência de jogos e viagens como motivo para atuações abaixo do esperado, ressalta bons resultados da equipe leonina e destaca qualidades do Tubarão da Barra, rival na semifinal do Cearense

Um dos titulares do Fortaleza neste início de temporada, Matheus Jussa concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 10, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Ciente da queda de desempenho do Tricolor do Pici, o volante minimizou as atuações abaixo do esperado nos últimos jogos e apontou a sequência de jogos e viagens como principal motivo para a equipe não conseguir manter a performance das melhores partidas na temporada.

"Futebol é resultado. Se nossa equipe tivesse perdido, seria muito pior. Nós temos uma sequência de jogos pesada, mas em nenhum entramos para empatar, sempre entramos em campo para ganhar. O duelo contra o Altos, lá no Piauí, foi um jogo muito difícil, em que precisamos nos adaptar com o campo no mesmo dia da partida, precisamos nos doar ao máximo, teve a questão da viagem também. Mas sabemos que isso não é desculpa. Na partida contra o Ferroviário, o mais importante foi o resultado. No sábado, estaremos 100% para fazermos um ótimo jogo e melhorar o nosso desempenho", disse o camisa oito tricolor.

Sobre o assunto Fortaleza alcança marca de 32 mil sócios e projeta arrecadação milionária em 2022; veja valores

Após rápida passagem pelo Fortaleza, Wagner Leonardo acerta com o Cruzeiro

Fortaleza entende que julgamento marcado para esta sexta-feira no TJDF vai contra decisão do STJD

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com dificuldades na primeira partida da semifinal do Cearense, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 1 a 0 e garantiu a vantagem de jogar por empate no jogo da volta, marcado para este sábado, 12, às 17h45min, na Arena Castelão. Jussa projeta um duelo díficil contra o Tubarão da Barra e destacou as qualidades da equipe coral.

"O Ferroviário tem uma equipe muito boa. Temos que estar preparados defensivamente, já que eles tem um time muito rápido, são muito bons com a bola no pé, não se apertam, sabem jogar. Precisamos estar prontos para quando sugir uma oportunidade, matarmos o jogo. Sábado será um espetáculo muito bom, já que vamos estar 100% para o duelo", concluiu.

Tags