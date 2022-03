Max Walef fala sobre crescimento do Fortaleza desde sua chegada: "Todo dia evoluindo"

O goleiro Max Walef, do Fortaleza, concedeu entrevista ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 11. Na ocasião, o arqueiro falou sobre diversos temas, entre eles, a evolução do clube e do clima nesse início de temporada.

Max começou falando sobre o crescimento do Fortaleza. Ele se juntou ao elenco em 2009 e é o atleta mais longevo do clube, passando por diferentes momentos, desde a Série C até uma classificação inédita para uma Libertadores da América. Segundo ele, hoje o clube colhe frutos que plantou na gestão do Marcelo Paz.

"Uma das coisas mais me marcaram e vem me marcando bastante é a evolução do clube. Eu cheguei em 2009, ano que caiu para a Série C. Eu vivenciei todo aquele tempo de Série C. O clube consegue o acesso, a chegada do Rogério, mudança de estrutura, pensamento, metodologia. Eu vi que o clube mudou o pensamento, viu que era para uma crescente e colocou em prática sem medo de fazer as coisas. Estamos colhendo frutos hoje. Muita gente fala que clube mudou por causa do Rogério, mas não. O presidente tem muita parte disso. O Rogério poderia ter saído e o presidente voltado atrás. Mas não, ele continua em constante mudança. Todo dia evoluindo. E as coisas vão acontecendo. Conseguimos Sul-Americana, Libertadores inédita. Estamos no melhor ano do clube, com jogadores de nome. Quem imaginou que o Fortaleza um dia, depois de voltar para a Série A, em menos de cinco anos iria disputar uma Sul-Americana e uma Libertadores e quarto colocado no Brasileiro. Se fosse colocar no papel, ninguém acreditaria. Isso tudo se deve a evolução, a diretoria, ao método de trabalho", pontuou o arqueiro.

Questionado sobre a expectativa criada em cima do elenco para essa temporada, Max falou que ainda é um período de muitos testes e rodagem de elenco, mas que a equipe está se encorpando para chegar bem para a reta final da Copa do Nordeste e início da Libertadores.

"O clima está o melhor possível, a gente ainda não perdeu no ano e não tem porque ter um clima ruim ou algo do tipo. Vai ter jogo que a gente vai estar muito bem e outros que a gente não vai conseguir o que tenta, o que o professor pede, mas são situações dos jogos. Tem mudanças, jogadores que ainda estão pegando o estilo de jogo, o ritmo, e o time vai dar uma engrenada quando for reta final, creio eu, porque querendo ou não ainda é um período de muitos testes, o professor muda bastante, e são situações do jogo que às vezes acabam não ajudando. Já já começa a fase final da Copa do Nordeste e início de Libertadores, e vai ser quando o time já vai estar com a cabeça mais focada naquilo, não dizendo que o time não esteja agora".

Confira a entrevista completa

