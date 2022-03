Silvio Romero comemora classificação do Fortaleza no Cearense após goleada

Repórter do caderno de Esportes

Argentino foi o autor de um dos gols do Tricolor do Pici, que venceu o Pacajus por 5 a 0 no Castelão nesta quarta-feira, 2

Autor de um dos gols do Fortaleza na vitória por 5 a 0 diante do Pacajus, o atacante argentino Silvio Romero demonstrou gratidão e felicidade pela classificação para a próxima fase do Campeonato Cearense na saída de campo.

"É importante passar de fase e hoje conseguimos. Atuamos muito bem. Estamos contentes por estarmos na próxima fase", disse ele, que também elogiou a presença da torcida.

"É sempre melhor sentir o apoio de nossos torcedores e estamos muito contentes", falou o argentino sobre a presença tricolor no Castelão. Ao todo, 10.524 torcedores compareceram ao estádio nesta quarta-feira, 2.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 5, diante do Altos-PI, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, fora de casa.