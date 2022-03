Vojvoda elogia postura do Fortaleza após goleada no Cearense

Em coletiva pós-jogo, técnico argentino elogiou mudanças ofensivas do Leão na partida desta quarta-feira, 2, e comentou alterações que executou no segundo tempo

A partida do Fortaleza diante do Pacajus pelo Campeonato Cearense desta quarta-feira, 2, que terminou em goleada, foi muito diferente do primeiro embate entre as equipes, que terminou em 1 a 0. Além do placar mais elástico, que classificou o Tricolor para a próxima fase do Estadual, o técnico Juan Pablo Vojvoda pontuou e elogiou a mudança de postura da equipe entre os dois jogos.

"Sempre quero esse tipo de intensidade e de superioridade. Muitas vezes o adversário fecha suas linhas e não podemos entrar. O primeiro jogo acho que o Fortaleza fez uma boa partida, com boa posse de bola, mas faltou essa terminação de jogada. Hoje, desde o primeiro minuto, a superioridade do Fortaleza foi importante. Além de ter a posse de bola, a velocidade, o time criou muitas opções de gols no primeiro tempo e continuou com a mesma intensidade com bola no segundo tempo", explicou o argentino.

Além das mudanças táticas, ele também comentou as substituições que ocorreram no segundo tempo. Mesmo com a entrada de novos jogadores, o time seguiu jogando em alta e marcou três gols na segunda etapa.

"Quanto às mudanças no intervalo, foi devido ao Pikachu ter cartão amarelo. Ele vinha jogando todas as partidas também. (No caso do) Henriquez, temos treinado com ele nessa posição, o adversário tinha um homem a menos e eu considerei que nesse setor, com um atacante, eu poderia ajudar o time a ter mais ofensividade", explicou.

