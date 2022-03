Decisivo no ataque, Fortaleza marcou gols em todos os jogos da temporada

Valentín Depietri, Romarinho, Yago Pikachu e Moisés, com três gols marcados, disputam a artilharia do Leão neste início de ano

O Fortaleza iniciou a temporada 2022 com um ataque letal. Com um esquema ofensivo, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda marcou gols em todos os jogos do ano. Ao todo, foram 20 tentos anotados, em oito jogos disputados, com média de 2,5 gols por partida.

Valentín Depietri, Romarinho, Yago Pikachu e Moisés, com três gols marcados, disputam a artilharia do Leão neste início de temporada. Os gols da equipe tricolor se dividem entre atletas dos setores defensivo e ofensivo. A vice-artilharia pertence ao zagueiro Titi e ao centroavante Silvio Romero, com dois gols cada. O zagueiro Tinga, os atacantes Igor Torres e Robson, além do volante Hércules também balançaram as redes.

Na Copa do Nordeste, o Tricolor do Pici marcou 14 gols em 6 jogos disputados. Já pelo Campeonato Cearense, foram 6 tentos anotados nos dois confrontos contra o Pacajus pelas quartas de final da competição.

Veja jogos e gols do Fortaleza na temporada 2022

Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB

Gols: Titi, Valentín Depietri, Igor Torres, Tinga e Romarinho

Floresta 0 x 2 Fortaleza

Gols: Romarinho e Valentín Depietri

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Gol: Moisés

Náutico 2 x 2 Fortaleza

Gols: Yago Pikachu (2x)

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza

Gol: Romarinho

Fortaleza 3 x 1 Bahia

Gols: Silvio Romero, Moisés e Valentín Depietri

Fortaleza 1 x 0 Pacajus

Gol: Titi

Fortaleza 5 x 0 Pacajus

Gols: Robson, Yago Pikachu, Moisés, Silvio Romero e Hércules



