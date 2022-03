Fortaleza goleia o Pacajus e está na semifinal do Campeonato Cearense

Robson, Pikachu, Moisés, Romero e Hércules marcaram para o Tricolor do Pici, que irá enfrentar o Ferroviário na semifinal do certame estadual

O Fortaleza está classificado para a semifinal do Campeonato Cearense. Na noite desta quarta-feira, 2, a equipe comandada por Vojvoda goleou o Pacajus por 5 a 0 no Castelão. Em um duelo de amplo domínio tricolor, Robson e Yago Pikachu marcaram na primeira etapa e Moisés, Romero e Hércules complementaram o placar no segundo tempo.

Com o resultado, o Leão irá enfrentar o Ferroviário na próxima fase do certame. O Tubarão da Barra se classificou diretamente para a semifinal do torneio após terminar a primeira fase na segunda colocação.

O JOGO — Diferentemente do primeiro jogo, onde a equipe venceu o Pacajus sem grande empenho por 1 a 0, a partida desta quarta-feira, 2, teve um bom domínio do Fortaleza. Desde o primeiro minuto, o goleiro Jhones foi exigido em sua meta. Aos cinco minutos, com uma finalização de fora da área, Moisés chegou a colocar uma bola na trave.

O primeiro gol aconteceu aos 10 minutos. Em um grande lançamento de Lucas Crispim, Robson recebeu e, por cobertura, deixou a bola no fundo das redes. Com o placar aberto, o Leão ainda teve chance de ampliar o placar quatro minutos depois, quando Moisés novamente colocou uma finalização na trave.

Do outro lado do campo, o Pacajus mostrava pouco protagonismo e só chegava perto da meta do goleiro Max Walef com bolas paradas. A equipe ainda viu suas dificuldades aumentarem quando, aos 20 minutos, Testinha foi expulso.

O Fortaleza, no outro oposto, tinha múltiplas oportunidades de ataque, utilizando-se em muitos momentos de bolas longas par fazer ligação entre o meio de campo e os atacantes. O placar tricolor foi ampliado aos 48 minutos por Pikachu. Após chegada pela direita, o camisa 22 balançou as redes, fazendo com que o Fortaleza fosse para o intervalo de maneira tranquila.

Seguindo o ritmo do primeiro tempo, a segunda etapa já começou com grandes oportunidades criadas pelo Leão. Logo aos cinco minutos, Moisés fez o terceiro para o time. Com o placar garantido, o técnico Vojvoda substituiu algumas peças com o intuito de poupar os jogadores, já que o grupo já volta a campo no próximo sábado, 5, quando enfrenta o Altos-PI fora de casa, pela Copa do Nordeste.

O Leão seguiu com seu domínio e ampliou e ainda marcou dois gols antes do apito final. Aos 30 minutos, Romero, no rebote, lançou a goleada. Dez minutos depois Hércules fez o quinto para o Tricolor do Pici.

