Transmissão ao vivo de Pacajus x Fortaleza pelo Cearense; ouça narração

Do duelo entre Pacajus e Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 2, no Castelão, sai o último semifinalista do Campeonato Cearense. A bola rola às 19h30min, com o mando de campo pertencendo ao time metropolitano. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>> Veja as escalações de Pacajus x Fortaleza para o duelo válido pelo Campeonato Cearense



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:



