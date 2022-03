Fortaleza é o único time da Série A que ainda não perdeu na temporada

O Fortaleza é o único time que disputa o Brasileirão que permanece invicto na temporada 2022. O Leão soma sete jogos no ano, com quatro vitórias e três empates. O Tricolor encara o Pacajus nesta terça-feira, 2, às 19h30, na Arena Castelão, em duelo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense.

O Leão do Pici se consolidou como a única equipe invicta da elite do campeonato nacional no último fim de semana, quando o Athletico Paranaese foi derrotado por 2 a 1 pelo Operário na décima rodada do Campeonato Paranaense.

Em contrapartida, o Tricolor é o clube da Série A que menos jogou no ano. No duelo contra o Pacajus, o Fortaleza vai igualar ao Ceará, Internacional e Corinthians com oito partidas disputadas na temporada.

Os poucos jogos da equipe no ano em relação aos demais se devem principalmente ao regulamento do Campeonato Cearense, que colocou Fortaleza e Ceará diretamente nas fases eliminatórias. Na edição passada, os dois times entravam na segunda fase, mas jogavam sete jogos antes de se classificarem para o mata-mata. Em 2022, porém, o Leão pode ser campeão jogando apenas seis jogos.

