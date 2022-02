Ônibus que levava jogadores do Bahia sofre atentado e é atingido por bomba

O ônibus que levava os jogadores do Bahia para a partida contra o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), foi atingido por uma bomba. No transporte também estavam presentes os membros da comissão técnica do clube, comandado pelo treinador Guto Ferreira, ex-Ceará. Entre os feridos, a situação mais grave é do goleiro Danilo Fernandes, que foi atingido por estilhaços no rosto e encaminhado para o hospital.

No local do acontecimento, um carro conduzido por uma mulher que transitava próximo ao ônibus tricolor também foi atingido. Não há relatos, no entanto, do estado de saúde da motorista, assim como também não houve confirmação de quem foram os autores do atentado.

Apesar do ocorrido, o treinador Guto Ferreira confirmou que o Esquadrão decidiu entrar em campo contra o Sampaio Corrêa. “ O grupo, através da sua dignidade, irá entrar em campo para honrar as cores do Bahia”, disse o comandante.

O Tricolor baiano é o atual quarto colocado do grupo B, com sete pontos, número igual ao de outras três equipes: Altos-PI, Floresta e Sousa-PB. A Bolívia Querida ocupa o terceiro lugar do Grupo A, também com sete pontos.



