Danilo Fernandes: após atentado ao ônibus do Bahia, goleiro passará por cirurgia no olho

O Bahia comunicou nesta segunda-feira que o goleiro Danilo Fernandes será submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir lesão em sua retina. O jogador foi atingido por estilhaços de vidro na última quinta-feira, quando uma bomba atingiu o ônibus da equipe. Entretanto, não há certeza de que o atentado foi o responsável pela lesão.

Danilo Fernandes recebeu alta no dia seguinte ao ataque, mas, após reavaliação feita por oftalmologista, foi constatada uma zona de fragilidade próxima à sua retina. Assim, o atleta passará por um procedimento com laser nesta sexta-feira. Antes disso, na terça-feira, o goleiro dará entrevista coletiva no CT do Bahia.

O Bahia encara o Atlético Alagoinhas-BA nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), pelo Campeonato Baiano.

