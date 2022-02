Zagueiro Titi, do Fortaleza, pede oração por paz na Ucrânia

Autor do gol da vitória do Fortaleza sobre o Pacajus por 1 a 0, na noite de quinta-feira, 24, o zagueiro Titi falou após a partida, que foi válida pelas quartas de final do Campeonato Cearense, e aproveitou para se manifestar sobre a invasão russa à Ucrânia, que aconteceu nos último dias e tem avançado.

Titi lamentou a situação e, religioso, pediu preces para o fim da guerra entre os dois países do leste europeu. “Aproveitar a oportunidade e pedir para que, aqueles que possam, que jejuem, que orem, que peçam por aqueles irmãos que estão passando por dificuldade lá na Ucrânia, É muito triste ver pessoas sofrendo daquela maneira. Que a gente possa, então, jejuar e orar para que a paz possa reinar entre os povos", disse o jogador, para as redes sociais do clube.

Jogadores brasileiros que moram na Ucrânia, inclusive, se juntaram para pedir ajuda do Governo Brasileiro para deixar o país após o início do conflito.

Sobre a vitória do Tricolor no primeiro jogo das quartas de final do Estadual, Titi celebrou o placar e o gol que marcou. “Muito feliz pelo resultado, feliz pelo gol e pela atuação de toda a equipe. Hoje a gente teve jogadores que puderam estrear, e vencendo já, que é o mais importante. Ainda estamos no começo da temporada, têm muitas coisas ainda pra serem ajustadas, mas ficamos felizes por estar vencendo”, disse.



