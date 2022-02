Zagueiros artilheiros: defensores do Fortaleza se destacam pelos gols marcados

Sob o comando de Vojvoda, Titi, Benevenuto e Tinga potencializam força aérea ofensiva do Tricolor do Pici. Trio de zaga já marcou dez gols desde a temporada passada, alguns deles, em partidas decisivas na campanha histórica do clube

O gol de cabeça marcado pelo zagueiro Titi na vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Pacajus na última quinta-feira não é novidade para o torcedor tricolor. Isso porque, desde a temporada passada, os defensores do Leão do Pici não se destacam apenas pela marcação e desarmes precisos, mas também pelos bons números no setor ofensivo.

Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, Titi, Marcelo Benevenuto e Tinga potencializam a força aérea ofensiva do Tricolor do Pici, seja nas cobranças de bola parada precisas de Lucas Crispim ou com a partida em movimento, como ocorreu na vitória tricolor diante do Índio do Vale.

O trio de zaga leonino já marcou dez gols desde a temporada passada, sendo quatro de Benevenuto, quatro de Titi e dois de Tinga. Alguns deles, fundamentais para o Fortaleza conquistar pontos em partidas decisivas na campanha histórica do clube em 2021, como nas vitórias tricolores fora de casa por 1 a 0 sobre o Sport-PE e por 2 a 0 diante do Fluminense-RJ, em pleno Maracanã. Houve ainda, empate por 1 a 1 contra o Juventude-RS. Em todos esses confrontos, o gol saiu da mesma forma. Cobrança de escanteio de Lucas Crispim e cabeceio de Titi ou Benevenuto para balançar as redes.

O início desta temporada dá indícios de que os defensores tricolores seguirão relevantes no ataque, já que dos 15 gols marcados pelo Fortaleza, três foram de zagueiros, o que representa 20% das vezes que o clube balançou as redes. Titi, diante do Sousa-PE e do Pacajus, e Tinga, também diante da equipe paraibana, foram os autores.

Consolidado na equipe titular, a tendência é que o trio esteja em campo na partida contra o Pacajus, válida pelo confronto de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 19h30min, novamente na Arena Castelão. O Tricolor do Pici joga por empate, enquanto o Índio do Vale precisa de uma vitória simples para levar a decisão para as penalidades ou por dois gols de diferença para avançar direto para as semifinais do certame estadual. O vencedor enfretará o Ferroviário.

