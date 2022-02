Kayzer comemora volta aos campos após vitória do Fortaleza diante do Pacajus

Após 15 dias de treinos, o jogador pôde estrear com a camisa do Leão, um fato que comemorou na saída de campo

O Fortaleza venceu o Pacajus por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 24, e, além dos três pontos, o atacante Renato Kayzer teve outro motivo para comemorar após o jogo válido pelo Campeonato Cearense. Após 15 dias de treinos, o jogador pôde estrear com a camisa do Leão, um fato que comemorou na saída de campo.

"Feliz de poder jogar de novo. Fazia meses que não atuava por causa da minha lesão, depois eu descobri que a lesão era mais grave do que eu pensava. Fico muito feliz em tá trabalhando de novo", celebrou.

O jogador também falou sobre as expectativas para a partida de volta. "Agora é pensar essa semana que vem, no próximo jogo, pois a equipe é bem complicada. Será um jogo bem difícil. A gente tem que tratar essa semana com mais seriedade, pra semana que vem conseguir resultado positivo e classificação", finalizou.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 2, às 19h30min, novamente na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza joga por empate para avançar de fase e enfrentar o Ferroviário nas semifinaisdo campeonato estadual. Uma vitória simples do Pacajus leva o duelo para os pênaltis.

