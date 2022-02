Ex-atacante do Fortaleza, Tiago Orobó acerta com clube da Coréia do Sul

Tricolor ainda tem porcentagem sobre uma venda futura do atacante, mas não lucrou com a saída dele do Al jabalain porque a transação foi feita a custo zero

Ex-Fortaleza, o atacante Tiago Orobó trocou o futebol da Arábia Saudita pelo da Coréia do Sul. Ele foi anunciado oficialmente pelo Gyeongnam FC, com vínculo de um ano. O jogador já passou por uma quarentena no país e foi apresentado oficialmente.

O Tricolor ainda mantém 20% de direitos de Orobó em caso de venda, mas não lucrou com a saída dele do Al Jabalain porque a transação foi a custo zero. O atacante teve seu contrato com o time saudita encerrado e só depois acertou com a equipe coreana.

Tiago Orobó disputou 15 jogos pelo Al Jabalain e marcou cinco gols, tendo dado também uma assistência. Em agosto de 2021, ele rescindiu contrato com o Tricolor para ir à Arábia Saudita, mas ficou acordada a manutenção de uma porcentagem para o Leão em caso de venda futura.

A Coréia do Sul será o terceiro país asiático no qual Orobó, que tem 28 anos, vai jogar. Além da Arábia Saudita, ele também tem passagem por um clube do Kwait. Sei que o futebol da Coreia do Sul tem um pouco de diferença dos outros países que já atuei, mas acredito que isso possa me ajudar no processo de adaptação. É um futebol muito rápido e de muita intensidade. A minha expectativa é conseguir marcar gols e contribuir com a equipe”, disse o jogador.

