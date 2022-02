Fortaleza abre check-in para jogo contra o Pacajus; venda de ingressos inicia quarta

O Fortaleza inicia, nesta terça-feira, 22, o check-in para os sócios-torcedores do clube reservarem um lugar no Castelão para a partida diante do Pacajus. As equipes se enfrentam na quinta-feira, 24, às 21h30min, pela segunda fase do Campeonato Cearense. O sistema abre gradativamente, dando prioridade a algumas modalidades de sócio.

Conselheiros, sócios-proprietários, associados dos planos Leão do Pici e Leão Kids já podem fazer o check-in desde 10 horas desta terça. A partir do meio-dia, será a vez dos sócios Leão de Aço. Já às 14 horas, quem faz parte das modalidades Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera estará liberado para usar a plataforma e garantir presença no jogo.

Sobre o assunto Silvio Romero fala do primeiro gol com a camisa do Fortaleza: "Inesquecível"

Análise: como Zé Welison, novo reforço do Fortaleza, pode encaixar no sistema de Vojvoda

Zé Welison participa de primeiro treino no Fortaleza e exalta o clube: "É gigante"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A venda de ingressos só começará na quarta-feira, 23, a partir das 8 horas, de maneira virtual, ou nas lojas oficiais e credenciadas. Os preços variam de R$ 30 a R$ 120, levando em consideração apenas os valores das inteiras.

Os torcedores só poderão fazer check-in e adquirir os ingressos se estiverem com o ciclo de vacinação completo, segundo exigência do decreto do Governo do Estado. Apenas pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, com mínimo 15 dias de antecedência para a data da partida.

Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados acompanhado por documento com foto, ou a carteira nacional do Connect Sus. Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina.

Veja preços dos ingressos:

Inferior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Superior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Superior Central: R$ 50,00/ R$ 25,00

Bossa Nova: R$ 90,00/ R$ 45,00

Premium: R$ 120,00/ R$ 60,00

Tags