Botafogo-PB x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo-PB e Fortaleza se enfrentam hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Fortaleza visita o Botafogo-PB nesta terça-feira, 15, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor, que está invicto na competição, vem de dois empates e quer voltar a vencer para permanecer na liderança do grupo A. O jogo acontece no Estádio Almeidão, em João Pessoa/PB, às 19h30min.



Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai contar com o retorno do atacante Romarinho, que cumpriu suspensão diante do Náutico. Renato Kayzer, mesmo regularizado, não viajou e só deve estar disponível para o jogo de sábado, contra o Bahia.

Botafogo-PB x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão



ESPN: na TV fechada

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Botafogo-PB x Fortaleza



Escalação provável

Botafogo-PB

Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldaney, Jean Carlos; Leandro Carvalho, Robinho (Ewandro), Kieza. Téc: Marcelo Rocha



Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Quando será Botafogo-PB x Fortaleza

Hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), às 19h30min (horário de Brasília)



Onde será Botafogo-PB x Fortaleza

Estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba

