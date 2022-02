Atlético-MG x Athletic ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Athletic se enfrentam hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço por assinatura Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Atlético-MG x Athletic ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de TV por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Atlético-MG x Athletic

Escalação provável

Atlético-MG

Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Tchê Tchê, Calebe e Dylan Borrero; Savinho, Sasha e Fábio.

Athletic

Pedrão; Wallisson Silva, Danilo, Sidimar e Vinicius; Diego Fumaça; Emerson, Willian Mococa e Michael Paulista; Raphael e Douglas.

Quando será Atlético-MG x Athletic

Hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), às 21 horas (horário de Brasília)



Onde será Atlético-MG x Athletic

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

