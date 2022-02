Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Sport se enfrentam hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Protagonistas de um dos principais clássicos nordestinos, Ceará e Sport-PE medem força nesta terça-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Vovô entra em campo querendo voltar a vencer após o empate diante do Sampaio Corrêa na última rodada, enquanto o Leão da Ilha vem embalado com dois triunfos consecutivos no torneio, mas com uma maratona intensa de jogos: oito partidas em menos de um mês.



O retrospecto recente de confrontos entre as equipes é favorável ao lado alvinegro. Nos últimos quatro encontros, o Vovô não perdeu nenhum: duas vitórias e dois empates. Na temporada passada, inclusive, o Ceará aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre os pernambucanos, em plena Ilha do Retiro, pelo Nordestão.



Ceará x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão



SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Ceará x Sport



Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias e Victor Luis; Richard e Richardson; Mendoza, Vina e Lima (Erick); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Sport

4-3-3: Mailson; Ewerthon (Ezequiel), Rafael Thyere, Chico e Sander; Ronaldo, Pedro Victor e Everton Felipe; Juba, Jaderson (Cristiano) e Flávio.

Quando será Ceará x Sport

Hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Ceará x Sport

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

