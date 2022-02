Torcedor poderá integrar comissão técnica de Vojvoda no Fortaleza; saiba como

A seleção começa nesta segunda-feira, 14, e vai até o dia 18 de março. A escolha do vencedor será feita pelo comandante argentino, jogadores e o presidente do Tricolor, Marcelo Paz

Um torcedor do Fortaleza terá a oportunidade de integrar a comissão técnica do clube, comandada pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda. A campanha é uma ação do Tricolor do Pici em parceria com a Brahma, e dará diversos prêmios ao vencedor, como um plano de sócio-torcedor por seis meses e uma viagem para assistir a um jogo fora de casa.

O processo é simples. O torcedor terá de publicar um vídeo no Instagram, de até um minuto de duração, com a tag #reforçobrahmoso, utilizando formas criativas para demonstrar a paixão pelo Fortaleza. Não pode, porém, aparecer na filmagem bebendo cerveja.

Sobre o assunto Fortaleza descarta empréstimo de Ronald para o Santos

Fortaleza reencontra o Botafogo-PB: veja quem permaneceu do elenco campeão do Nordeste em 2019

Edinho mira volta por cima no Fortaleza e tenta se reinventar como ala-direito

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para participar da promoção, que se inicia nesta segunda-feira, 14, e vai até o dia 18 de março, o torcedor deve cumprir alguns pré-requisitos: ter mais de 25 anos de idade, morar no estado do Ceará, ter completado o ciclo de vacinação contra a Covid-19 entre as 14h do dia 14 de fevereiro e as 23h59min de 18 de abril, além de ter os perfis das redes sociais abertos.

O resultado será divulgado no dia 3 de abril através das redes sociais do Tricolor do Pici. O vencedor será escolhido por uma comissão formada pelo técnico Vojvoda, jogadores e o presidente do clube, Marcelo Paz.

Veja os prêmios:

Seis meses de plano sócio torcedor do Fortaleza Esporte Clube com direito a acesso aos jogos

Uma foto com o time

Visita ao centro de treinamento

Assistir a um treino do time

Uma viagem para assistir a jogo fora de casa



Tags