"Merecíamos um resultado melhor", diz Romero após empate do Fortaleza

Atacante argentino participou do empate do Leão em 2 a 2 diante do Náutico. Partida foi válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste

Um dos principais reforços do Fortaleza para a temporada 2022, Silvio Romero ganhou mais minutos em campo neste sábado, 12, quando o Tricolor do Pici empatou em 2 a 2 diante do Náutico pela Copa do Nordeste. Na saída de campo, o atleta argentino falou sobre o tempo ganho no time e também sobre o resultado.

"É importante que saibamos que merecíamos um resultado melhor. Agora eu joguei mais minutos e me sinto a cada jogo melhor. O importante é todo o time também se sentir bem. Temos que, em toda partida, estar cada vez mais preparado", ressaltou.

O jogador também citou as oportunidades desperdiçadas pela equipe ao falar sobre o placar final. "São diferentes sensações. Fizemos o gol, mas eles empataram. Tivemos muitas chances de marcar, mas não conseguimos", finalizou.

O Fortaleza volta a entrar em campo na terça-feira, 15, às 19h30min, quando enfrenta o Botafogo-PB fora de casa.

